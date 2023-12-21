Вышел украинский трейлер драмы "Идеальные дни" (Perfect Days) от культового немецкого режиссера Вима Вендерса ("Париж, Техас", "Небо над Берлином", "Отель "Миллион долларов"), ставшего одним из призеров Каннского кинофестиваля этого года.
В центре сюжета фильма – уборщик туалетов в Токио по имени Хираяма. Он полностью доволен своей простой жизнью: придерживается структурированного распорядка дня, а свободное время посвящает своей страсти – слушанию рок-музыки, чтению книг и выращиванию деревьев. Однако череда неожиданных встреч раскроет другую сторону личности Хираямы. "Идеальные дни" – это поэма необычайной утонченности, воспевающая обыденность и красоту жизни.
Главную роль в фильме исполнил известный японский актер Кодзи Якусьо. Среди его работ – "Мемуары гейши" Роба Маршалла, "Вавилон" Алехандро Гонсалеса Иньярриту, "Исцеление" Киеси Куросавы.
Хотя трехкратный номинант на "Оскар", обладатель почетного "Золотого медведя" Берлинале, "Золотой пальмовой ветви" Канн, "Золотого льва" Венеции и премии BAFTA Вим Вендерс считается немецким режиссером, многие из его картин снимались за пределами его родины. В частности, "Идеальные дни" снимались в Токио, а позже фильм стал официальным претендентом на премию "Оскар" в категории "Лучший международный фильм" от Японии.
Мировая премьера "Идеальных дней" прошла на Каннском кинофестивале 2023 года, где исполнителя главной роли отметили призом за лучшую актерскую работу, а сама лента получила приз экуменического жюри.
Ленту положительно восприняли как кинокритики, так и зрители. Рейтинг фильма на платформе Rotten Tomatoes в настоящее время составляет 93% одобрения критиков с пометкой "Сертифицированная свежесть", тогда от зрителей он получил 92% одобрения. На IMDb у него оценка 7,9 из 10 баллов.
Многие влиятельные издания признали "Идеальные дни" одним из лучших фильмов 2023 года. Профильное издание Variety назвало ленту "лучшим фильмом Вима Вендерса за десятилетие", Deadline – "маленьким, но нежным чудом", а Cineuropa – "нежной одой о поисках счастья".
Как сообщила пресс-служба "Артхаус Трафик", в украинский прокат фильм выйдет 1 февраля 2024 года.