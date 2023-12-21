В украинский прокат фильм-призер Канн выйдет 1 февраля 2024 года.

Вышел украинский трейлер драмы "Идеальные дни" (Perfect Days) от культового немецкого режиссера Вима Вендерса ("Париж, Техас", "Небо над Берлином", "Отель "Миллион долларов"), ставшего одним из призеров Каннского кинофестиваля этого года.

В центре сюжета фильма – уборщик туалетов в Токио по имени Хираяма. Он полностью доволен своей простой жизнью: придерживается структурированного распорядка дня, а свободное время посвящает своей страсти – слушанию рок-музыки, чтению книг и выращиванию деревьев. Однако череда неожиданных встреч раскроет другую сторону личности Хираямы. "Идеальные дни" – это поэма необычайной утонченности, воспевающая обыденность и красоту жизни.

Главную роль в фильме исполнил известный японский актер Кодзи Якусьо. Среди его работ – "Мемуары гейши" Роба Маршалла, "Вавилон" Алехандро Гонсалеса Иньярриту, "Исцеление" Киеси Куросавы.

Хотя трехкратный номинант на "Оскар", обладатель почетного "Золотого медведя" Берлинале, "Золотой пальмовой ветви" Канн, "Золотого льва" Венеции и премии BAFTA Вим Вендерс считается немецким режиссером, многие из его картин снимались за пределами его родины. В частности, "Идеальные дни" снимались в Токио, а позже фильм стал официальным претендентом на премию "Оскар" в категории "Лучший международный фильм" от Японии.

Мировая премьера "Идеальных дней" прошла на Каннском кинофестивале 2023 года, где исполнителя главной роли отметили призом за лучшую актерскую работу, а сама лента получила приз экуменического жюри.

Ленту положительно восприняли как кинокритики, так и зрители. Рейтинг фильма на платформе Rotten Tomatoes в настоящее время составляет 93% одобрения критиков с пометкой "Сертифицированная свежесть", тогда от зрителей он получил 92% одобрения. На IMDb у него оценка 7,9 из 10 баллов.

Многие влиятельные издания признали "Идеальные дни" одним из лучших фильмов 2023 года. Профильное издание Variety назвало ленту "лучшим фильмом Вима Вендерса за десятилетие", Deadline – "маленьким, но нежным чудом", а Cineuropa – "нежной одой о поисках счастья".

Как сообщила пресс-служба "Артхаус Трафик", в украинский прокат фильм выйдет 1 февраля 2024 года.

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