В украинский прокат фильм в жанре "южная готика" выйдет 6 марта 2025 года.

Кинокомпания Warner Bros. Pictures показала первый трейлер сверхъестественного фильма ужасов "Грешники" (Sinners) от режиссера франшиз "Крид" и "Черная пантера" Райана Куглера.

События этого напряженного фильма происходят в Луизиане 1930-х годов. Братья-близнецы возвращаются в свой родной город, чтобы оставить непростую жизнь позади. Однако начать все сначала не удается, потому что в родном доме их ждет еще большее зло.

Ленту относят к распространенному американскому жанру "южная готика", основными мотивами которой являются мотивы греха, семейного проклятия, разрушения семейных ценностей, отчуждения, безумия и насилия. В отличие от традиционного готического романа, в котором основной целью является создание соответствующей атмосферы нагнетания ужаса, для южной готики характерен повышенный интерес к религии, а также привлечение в повествование элементов южного фольклора и обращение к социальным проблемам (расизм, нищета, насилие).

Главную роль в фильме сыграл американский актер Майкл Б. Джордан, который также был центральной звездой франшизы "Крид" и воплотил образ Эрика Киллмонгера в "Черной пантере". Кроме того, актер исполнял главную роль в фильме "Станция Фрутвейл" – режиссерском дебюте Куглера. Собственно, Джордан играл во всех пяти полнометражных фильмах в карьере режиссера.

Кроме того, в фильме задействованы Хейли Стейнфелд ("Бамблби", "Настоящее мужество", сериал "Соколиный глаз"), Джек О'Коннелл ("Несломленный", "Феррари", сериал "Северные воды"), Вунми Мосаку ("Дэдпул и Росомаха", сериалы "Локи", "Страна Лавкрафта"), Джейми Ловсон ("Королева-воин"), Омар Бенсон Миллер ("Правдивая ложь") и другие.

Как сообщила пресс-служба кинодистрибьютора Kinomania Film Distribution, в украинский прокат фильм "Грешники" выйдет 6 марта 2025 года.

Вас также могут заинтересовать новости: