Винник решил отправить Виталия домой, он покинул проект.

Народный артист Украины и муж Ольги Сумской Виталий Борисюк поразил тренеров шоу "Голос страны", исполнив сложную песню "Призрак оперы".

Читайте такжеАндрей Смерека проникновенно выполнил песню Билли Айлиш на шоу "Голос страны", но его постигла неудача (видео)«Я хотел бы у тебя попросить, чтобы ты дал возможность этим молодым исполнителям пройти дальше», - обратился наставник Олег Винник к Виталию. Но Борисюк сказал тренеру, что все же он сам должен решить его судьбу на проекте.

«Чтобы каждый понимал, кто сидит на этих стульях, - берите пример», - сказал Олег участникам своей команды и попрощался с Виталием.

На прощание Борисюк поблагодарил всех за возможность принять участие в таком вокальном шоу.

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Автор: Ольга Робейко