Девушка решительно настроена покорить сцену "Голоса".

14 февраля в 21:00 телеканал "1+1" покажет специальный выпуск главного вокального шоу "Голос страны", который будет посвящен мировым хитам о любви.

В четвертом эпизоде зрители увидят графического дизайнера со сказочным голосом Бояркину Ирину. Вокалистка исполнит хит артиста Chris Isaak под названием Wicked Game.Читайте такжеДерзкая Тина Кароль представила клип на песню "Скандал" (фото, видео)

Бояркина со своим мужем создали проект под названием Vilna, который в 2018 году участвовал в национальном отборе на "Евровидение" и попал в финал. А сейчас девушка решительно настроена покорить сцену "Голоса".

Удивит своим необычным вокалом и фанат "Голоса страны" Андрей Смерека. Он исполнит песню Тины Кароль под названием "Твои грехи".

Также порадует зрителей своим участием и Надежда Мейхер. Певица решила сделать сюрприз своим коллегам и прийти на шоу в качестве участницы.

"Я пришла на "Голос страны", как когда-то Наталья Могилевская, Злата Огневич и Юрий Ткач. Хочу устроить тренерам настоящий сюрприз. Интересно, узнают они меня или нет", - интригует Мейхер.

Также в четвертом эпизоде зрители смогут увидеть выступление украинского актера театра и кино Виталия Борисюка, который решил испытать удачу на сцене шоу.

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Автор: Ольга Робейко