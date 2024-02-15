В украинский прокат фильм выйдет 28 марта 2024 года.

Кинокомпания Warner Bros. Pictures представила новый трейлер научно-фантастического боевика "Годзилла и Конг: Новая империя" (Godzilla x Kong: The New Empire), который станет сиквелом фильма Годзилла против Конга 2021 года.

Одновременно стало известно, что фильм выйдет в украинский прокат на две недели раньше, чем планировалось ранее – 28 марта вместо 11 апреля 2024 года.

В пятом фильме в рамках в MonsterVerse от Legendary Pictures могущественному Конгу и бесстрашному Годзилле придется объединиться, чтобы дать бой новой невиданной силе, которая будет угрожать не только их существованию, но и существованию всего мира. Фильм углубится в историю происхождения этих Титанов, тайны Острова Черепа, а также мифическую битву, которая помогла создать этих невероятных существ и связала их навеки с человечеством.

Главные роли в фильме исполнили Ребекка Холл ("Железный Человек 3", "Вики Кристина Барселона"), Брайан Тайри Генри ("Вечные", "Скоростной поезд") и Дэн Стивенс (сериалы "Аббатство Даунтон", "Легион").

Режиссером фильма выступил Адам Вингард, который также снял предыдущий фильм франшизы. Кроме того, на его счету хорроры "Азбука смерти" (2012), "Ведьма из Блэр: Новая глава" (2016) и "Тетрадь Смерти" (2017).

Как сообщал УНИАН, в 2023 году также вышел первый сериал в рамках MonsterVerse – "Монарх: Наследие монстров" (Monarch: Legacy Of Monsters) о том, как члены секретной организации Monarch взаимодействовали с Годзиллой и другими монстрами в течение полувека.

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