За 10 дней на фестивале должны показать 256 фильмов из 69 стран.

В Берлине открывается 72-й масштабный, междунарожный кинофестиваль "Берлинале".

В этом году программа фестиваля будет сокращена в связи с пандемией коронавируса. За 10 дней там должны показать 256 фильмов из 69 стран. Первым будет фильм "Петер фон Кант" французского режиссера Франсуа Озона.

За главные награды фестиваля – Золотого и Серебряного медведей – поборются 18 фильмов производства 15 стран.

Международное жюри фестиваля возглавил американский режиссер и сценарист М. Найт Шьямалан.

В него также вошли индийский режиссер Карим Айнуз, немецкая постановщица Анн Зохра Беррашед, французско-тунисский продюсер Саид Бен Саид, писательница и режиссер из Зимбабве Цици Дангарембга, японский постановщик Рюсукэ Хамагути и датская актриса Конни Нильсен.

Читайте такжеЗнаменитая актриса Изабель Юппер получит почетного "Золотого медведя" БерлиналеНапомним, ранее сообщалось, что на "Берлинале-2022" покажут украинский фильм о ребенке из Донбасса "Терриконы". Показ состоится 15 февраля в конкурсной секции фестиваля Generation KPlus.

Вас также могут заинтересовать новости: