В этом году из-за пандемии COVID-19 Берлинале состоится в два этапа.

Мировая премьера созданного при поддержке Госкино полнометражного игрового дебюта украинского режиссера Екатерины Горностай "СТОП-ЗЕМЛЯ" состоится на 71-м Берлинском международном кинофестивале, в конкурсной программе Generation 14plus.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства Украины по вопросам кино.

В этом году из-за пандемии COVID-19 Берлинале состоится в два этапа. Конкурсные показы проведут весной в онлайн-формате, а для широкой публики фильмы будут демонстрировать в июне 2021 года. Релиз фильма в Украине планируется во второй половине 2021-го года.

Фильм "СТОП-ЗЕМЛЯ" стал одним из победителей одиннадцатого конкурсного отбора Госкино. Это чувственная автобиографическая история об исследовании себя. 16-летняя Маша учится в обычной киевской школе в 11-А классе. Не чувствовать себя странно и отстраненно в коллективе ей помогают близкие друзья Яна и Сеня, по-своему переживая напряженную школьную обыденность. Кроме будущих экзаменов выйти из зоны комфорта Машу заставляет влюбленность в одноклассника Сашу. Она понимает, если не решишься – никогда не будешь знать, есть ли что-то в ответ.

В фильме играют непрофессиональные актеры-подростки, с которыми режиссер и автор сценария ленты Катерина Горностай работала в актерской лаборатории осенью 2019 года.

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Автор: УНИАН