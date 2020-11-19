Трейлер сняла студия Paramount.

Студия Paramount сняла трейлер к третьей части фильма "Крестный отец".

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Фильм будет называться "Крестный отец, Кода: Смерть Майкла Корлеоне". А вот выйдет легендарная лента уже 4 декабря текущего года. И с 8 декабря фильм можно будет посмотреть на цифровых платформах.

Режиссер фильма Фрэнсис Форд Коппол сделал переосмысленную версию киноленты. Начало и конец он изменил, а также поменял местами несколько сцен. Также зрителей ждут новые эпизоды и музыка. По словам режиссера, этот вариант фильма более соответствует концепции, которую он задумал с писателем Марио Пьюзо.

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Автор: УНИАН