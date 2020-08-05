"Всему виной карантин": названы фильмы, которые чаще всего скачивали незаконно

На карантине было много незаконных скачиваний.

В период карантина люди часто скачивали фильмы с пиратских сайтов. Количество незаконных скачиваний подсчитала компания Parrot Analytics. Читайте такжеВышел полный трейлер второго сезона популярного сериала "Пацаны" (видео) Назван топ-10 фильмов, которые незаконно скачивали за последние два месяца, передает Observer. В список вошли такие ленты: "Игра престолов", HBO,

"Рик и Морти", Adult Swim,

"Моя геройская академия", доступен на Hulu,

"Ходячие мертвецы", AMC,

"Губка Боб квадратные штаны", Nickelodeon,

"Сотня", The CW,

"Мандалорец", Disney+,

"Флэш", The CW,

"Агенты Щ. И. Т.", ABC,

"Харли Квинн", DC Universe. Как сообщал УНИАН, фильм об Уитни Хьюстон получил дату выхода и режиссера. Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

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