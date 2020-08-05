"Всему виной карантин": названы фильмы, которые чаще всего скачивали незаконно
12:33, 05 августа 2020Кино и музыка
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На карантине было много незаконных скачиваний.
Игра престолов / REUTERS
В период карантина люди часто скачивали фильмы с пиратских сайтов. Количество незаконных скачиваний подсчитала компания Parrot Analytics.
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Назван топ-10 фильмов, которые незаконно скачивали за последние два месяца, передает Observer.
В список вошли такие ленты:
- "Игра престолов", HBO,
- "Рик и Морти", Adult Swim,
- "Моя геройская академия", доступен на Hulu,
- "Ходячие мертвецы", AMC,
- "Губка Боб квадратные штаны", Nickelodeon,
- "Сотня", The CW,
- "Мандалорец", Disney+,
- "Флэш", The CW,
- "Агенты Щ. И. Т.", ABC,
- "Харли Квинн", DC Universe.
Как сообщал УНИАН, фильм об Уитни Хьюстон получил дату выхода и режиссера.
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