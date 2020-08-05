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"Всему виной карантин": названы фильмы, которые чаще всего скачивали незаконно

12:33, 05 августа 2020
Кино и музыка
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Игра престолов / REUTERS

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Назван топ-10 фильмов, которые незаконно скачивали за последние два месяца, передает Observer.

В список вошли такие ленты:

  • "Игра престолов", HBO,
  • "Рик и Морти", Adult Swim,
  • "Моя геройская академия", доступен на Hulu,
  • "Ходячие мертвецы", AMC,
  • "Губка Боб квадратные штаны", Nickelodeon,
  • "Сотня", The CW,
  • "Мандалорец", Disney+,
  • "Флэш", The CW,
  • "Агенты Щ. И. Т.", ABC,
  • "Харли Квинн", DC Universe.

Как сообщал УНИАН, фильм об Уитни Хьюстон получил дату выхода и режиссера.

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