Шпионский фильм Нолана "Довод": опубликованы новые кадры и подробности об актерах (фото)

Премьера киноленты запланирована на июль 2020 года.

В сети появились фото из промокампании к предстоящей премьере фантастического шпионского триллера Кристофера Нолана «Довод».

Читайте такжеСоздатели проведут досъемки фильма "Дюна" с Тимоти Шаламе и Хавьером Бардемом в Европе этим летомСнимки опубликовал портал Entertainment Weekly.

Как известно, премьера киноленты запланирована на июль 2020 года.

Главную роль в фильме исполнит Джон Дэвид Вашингтон под именем Протагонист, противостоять ему будет русский олигарх в исполнении Кеннета Браны, которому одновременно придется решать проблемы со своей женой. Ее сыграла Элизабет Дебики. Шпионом же выступит герой Роберта Паттинсона.

Сюжет до сих пор не раскрыт. Известно, что стороны будут использовать особый способ перемещения во времени под названием «инверсия».

Как пишет popcornnews, после появления промоматериалов зрители недоумевали из-за того, что нигде на них не видно Аарона Тейлора-Джонсона, чьё участие в проекте анонсировалось. Режиссер успокоил поклонников таланта артиста и рассказал, где его можно увидеть:

«Аарон Тейлор-Джонсон действительно есть в фильме и является важной его частью. Да, фотографий с ним нет, но он мелькает во втором трейлере. Правда, он там совершенно не узнаваем. В фильме будет происходить много событий, мы не хотели портить людям впечатление, делясь подсказками в промоматериалах».

Ранее УНИАН писал, что фильм Нолана «Довод» будет готов к открытию кинотеатров.

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