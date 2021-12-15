"Суспільне" уже принимает заявки на участие в нацотборе.

В мае 2022 года состоится масштабный песенный конкурс Евровидение, а пройдет он в Турине (Италия). В связи с этим "Суспільне" уже начало принимать заявки на участие в Национальном отборе.

С 14 декабря по 21 января будет проходить предварительный отбор, а затем состоится финал, на котором и выберут представителя от Украины на участие в конкурсе. Также отмечается, что сам финал состоится в феврале 2022 года.

Читайте также"Любовь и блогеры": появился трейлер украинской комедии"Песня, которую участник исполняет на конкурсе, должна быть оригинальной, созданной без использования других произведений, не выходившей в релиз и/или не исполняемой публично до 1 сентября 2021 года. Хронометраж песни составляет не более трех минут, песня может быть исполнена на любом языке. Исключительные права на песню в полном объеме должны принадлежать участнику с правом передавать их "Суспільному" и ЕМС в объеме, определенном Правилами Нацотбора, соглашениями с участником и правилами международного конкурса", - говорится в заявлении "Суспільне".

Отметим, хозяином Евровидения-2022 станет город Турин. Большой финал пройдет в арене PalaOlimpico 14 мая. Полуфиналы – 10 и 12 мая.

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Автор: Диана Могилевич