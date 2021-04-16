Наталья Гордиенко: Буду рада, если Украина на "Евровидении" проголосует за Молдову

Певица украинского происхождения, участница "Евровидения-2021" от Молдовы Наталья Гордиенко рассказала в интервью УНИАН о том, почему будет представлять на "Евровидении-2021" Молдову, как песня Sugar уже превращается в вирусную, и мечтах получить Грэмми.

Наталья, вы — певица украинского происхождения, которая будет представлять на "Евровидении-2021" Молдову. Почему не захотели пройти нацотбор в Украине?

У меня есть родственники по отцовской линии, которые проживают в Украине. Я очень люблю Украину, даже какое-то время жила в Киеве и работала со многими творческими людьми. И все-таки моя родина — Молдова, ведь я здесь родилась и выросла.

С самого детства я увлекалась музыкой и танцами, посещала класс фортепиано, профессионально танцевала и брала уроки по вокалу. Затем я начала активно принимать участие в вокальных конкурсах, в том числе и международных.

В 2006 году выступила на конкурсе "Евровидение" в качестве приглашенного артиста. Это было моим первым серьезным и масштабным выступлением. В следующем году я выиграла "Новую Волну" и с тех пор стала заниматься карьерой артиста. Сотрудничала с известными лейблами из Румынии, России и Украины, продюссировала свои собственные концерты, которые с аншлагом проходили в Молдове, и продолжала выступать на международных сценах…

Всю жизнь живу в Молдове и получила тут звание Заслуженной артистки. Но важный момент: на "Евровидении" страна сама за себя голосовать не может. Поэтому я буду рада, если украинские зрители проголосуют за Гордиенко и Молдову. Я пою под 7 номером во втором полуфинале 20 мая.

Кого считаете своим главным конкурентом на конкурсе?

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Тяжело сказать, потому что в этом году нам повезло, и мы выступим на одной сцене с действительно достойными артистами. Очень сильные конкурсанты и практически все песни — настоящие хиты.

Расскажите немного о песне "Sugar", с которой вы поедете на конкурс. Какие ощущения она вызывает лично у вас?

Все мы, в конечном счете, поем о любви. Мне очень нравится моя песня Sugar, потому что она несет мысль о том, что любовь может быть сладкой, но обязательно с "перчинкой" — это страсть, приключения, фантазии. Как же хорошо любить и быть любимым! Я этого от души желаю всем людям на Земле!

В клипе на эту песню вы балансируете на грани – между провокацией, соблазном и романтично-воздушной притягательностью. В реальной жизни вы больше тяготеете к первому или ко второму варианту поведения?

В жизни я тоже веселая и воздушная. Несмотря на то, что профессия артиста довольно тяжелая и изнуряющая, я все равно хочу дарить людям хорошее настроение. Я люблю все женственное, кокетливое, но не легкомысленное. И, конечно же, я романтик по своей натуре и мне совсем не чужды все сопутствующие "конфетно-букетные" моменты.

В ТикТок уже во всю снимают ролики, используя вашу песню. Ожидали ли вы, что она в кратчайшие сроки станет вирусной?

Мы с командой болеем за то, что делаем, и верим в наш успех. Может, это прозвучит слишком самонадеянно, но мы хотели, чтобы люди от души повеселились. Сегодня в мире такая обстановка… Мне бы очень хотелось, чтобы никто не опускал руки.

Если моя песня вызывает желание танцевать, улыбаться, делиться ею в сети — мы идем в правильном направлении. И, пользуясь случаем, хочу выразить всем-всем огромную благодарность за поддержку! У меня - самые лучшие слушатели! Я ценю каждого из вас и предлагаю продолжать участвовать в нашем #sugarchallenge — снимать яркие видео, выставлять их в соцсетях и отмечать меня. Я с удовольствием поделюсь самыми оригинальными и позитивными видео у себя на страничке.

А как проходили съемки оригинального клипа на вашу песню?

Благодаря очень талантливой профессиональной команде, которую возглавляла Катя Царик (украинский режиссер и сценарист, - УНИАН), нам удалось воплотить задуманное. Съемки видео Sugar хоть и были довольно изнурительные, но все прошло на одном дыхании. Тяжело было много часов танцевать на высоких каблуках, но это - часть моей работы, я не жалуюсь. Обстановка на площадке была очень доброй и приятной, легкой. Снимали в Киеве. В общем, все сбылось и получилось. Спасибо всем, кто участвовал в нашей конфетной сказке!

К созданию песни и клипа вы привлекли обладательницу Грэмми Шэрон Вон. Хотели бы повторить ее успех и тоже получить Грэмми?

Я думаю, ни один артист не откажется от Грэмми. Все мы к чему-то стремимся и грезим о признании своего творчества на международной арене. Даст Бог, и я получу эту статуэтку. Но, знаете, не в ней дело. Дело в том, что хочется нести людям добро и уверенность в том, что у них все получится — главное захотеть и идти к своим целям. Держа заветный приз в руке можно наглядно это продемонстрировать. Было бы клево (улыбается).

Какие у вас планы после "Евровидения"?

Планы очень большие! Во-первых, мы запишем еще несколько хитов с нашей Dream Team. Во-вторых, я готовлю один большой и крутой проект… но об этом я вам обязательно расскажу позже. Ну, и, в-третьих, ждем открытия границ, ведь концертов ждут во многих странах.

Диана Могилевич

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