Евровидение 2021 пройдет в мае в Роттердаме

Опубликован рейтинг стран-участников Евровидения 2021 по результатам голосования фанатов конкурса.

Об этом Евровидение Украина сообщает на своей странице в Facebook.

Так, первое место, по версии фанов, занимает представитель Швейцарии Gjon's tears с песней Tout l'Univers. 

На второй строчке оказалась конкурсантка из Сан-Марино Senhit с песней Adrenalina. 

Третью позицию занимает представительница Кипра Elena Tsagkrinou с композицией El Diablo. 

Четвертое и пятое места занимают Мальта ( Дестини Чукуньере с композицией Je Me Casse) и Франция (Barbara Pravi с песней Voil à).

Украине еврофаны отдали 14 строчку. 

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Прогнозы букмекеров на Евровидение 2021

Согласно прогнозами букмекеров, лидерство среди фаворитов Евровидения 2021 - у Швейцарии. На втором месте оказалась Мальта, далее идет Болгария.

Четвертая и пятая строчка достались Франции и Италии.

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Автор: Ольга Робейко