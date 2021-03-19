Фанаты определили фаворитов Евровидения 2021: кому отдали первое место

Первая строчка совпадает и в прогнозах букмекеров, и по версии фанов.

Опубликован рейтинг стран-участников Евровидения 2021 по результатам голосования фанатов конкурса. Об этом Евровидение Украина сообщает на своей странице в Facebook. Так, первое место, по версии фанов, занимает представитель Швейцарии Gjon's tears с песней Tout l'Univers. На второй строчке оказалась конкурсантка из Сан-Марино Senhit с песней Adrenalina. Третью позицию занимает представительница Кипра Elena Tsagkrinou с композицией El Diablo. Четвертое и пятое места занимают Мальта ( Дестини Чукуньере с композицией Je Me Casse) и Франция (Barbara Pravi с песней Voil à). Украине еврофаны отдали 14 строчку. Прогнозы букмекеров на Евровидение 2021 Согласно прогнозами букмекеров, лидерство среди фаворитов Евровидения 2021 - у Швейцарии. На втором месте оказалась Мальта, далее идет Болгария. Четвертая и пятая строчка достались Франции и Италии. Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram Автор: Ольга Робейко

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