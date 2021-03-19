Опубликован рейтинг стран-участников Евровидения 2021 по результатам голосования фанатов конкурса.
Об этом Евровидение Украина сообщает на своей странице в Facebook.
Так, первое место, по версии фанов, занимает представитель Швейцарии Gjon's tears с песней Tout l'Univers.
На второй строчке оказалась конкурсантка из Сан-Марино Senhit с песней Adrenalina.
Третью позицию занимает представительница Кипра Elena Tsagkrinou с композицией El Diablo.
Четвертое и пятое места занимают Мальта ( Дестини Чукуньере с композицией Je Me Casse) и Франция (Barbara Pravi с песней Voil à).
Украине еврофаны отдали 14 строчку.
Прогнозы букмекеров на Евровидение 2021
Согласно прогнозами букмекеров, лидерство среди фаворитов Евровидения 2021 - у Швейцарии. На втором месте оказалась Мальта, далее идет Болгария.
Четвертая и пятая строчка достались Франции и Италии.
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