Церемония награждения престижной премии состоялась сегодня, 23 ноября, в США.

В Нью-Йорке прошла ежегодная премия Эмми 2021. Церемонию посетили популярные актеры, артисты и другие знаменитости. Они продемонстрировали на красной дорожке настоящую роскошь.

Нигерийско-американская актриса и комик Ивонн Анули Орджи появилась на вручении премии в пышном желтом платье из фатина. Его изюминкой стали необычные рукава и глубокое декольте, которое придало образу легкой пикантности. Дополнила она образ стильными украшениями, а также сделала низкий пучок.

В не менее стильном образе появилась шведская актриса София Хелин. Стилисты скомбинировали ей черную водолазку и шелковую юбку длины миди. А массивное украшение на шее стало ярким акцентом в образе актрисы.

Стоит отметить и мексиканскую актрису Ану Бренду Контрерас. Девушка блистала на красной дорожке в длинном платье цвета айвори, которое декорировано перьями и соблазнительно оголяет одно плечо.

Отдельного внимания заслуживает и американская актриса Эмерод Тубия, которая стала настоящей звездой премии. Девушка надела длинное синее платье с высоким разрезом на бедре. Дополнила она образ босоножками в тон, а также сделала "мокрую" укладку и нанесла яркий макияж.

Победители премии International Emmy Awards 2021:

Лучший телефильм или мини-сериал - "Пересекая Атлантику"

Лучший драматический сериал - Тегеран

Лучшая игра актера - Дэвид Теннант для "Дес"

Лучший документальный фильм - "Замороженная надежда"

Лучшая программа в прайм-тайм в США, не относящаяся к английскому языку - 21-я ежегодная премия Latin GRAMMY Awards

Лучшее неигровое шоу - "Певец в маске"

Лучшая короткометражка - "Внутри"

Лучшая теленовелла - "Песнь славы"

Лучшие программы об искусстве - "Кубрик о Кубрике"

Лучшая игра актрисы – Хейли Сквайрс для "Материалы для взрослых"

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Автор: Диана Могилевич