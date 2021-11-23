В Нью-Йорке прошла ежегодная премия Эмми 2021. Церемонию посетили популярные актеры, артисты и другие знаменитости. Они продемонстрировали на красной дорожке настоящую роскошь.
Нигерийско-американская актриса и комик Ивонн Анули Орджи появилась на вручении премии в пышном желтом платье из фатина. Его изюминкой стали необычные рукава и глубокое декольте, которое придало образу легкой пикантности. Дополнила она образ стильными украшениями, а также сделала низкий пучок.
В не менее стильном образе появилась шведская актриса София Хелин. Стилисты скомбинировали ей черную водолазку и шелковую юбку длины миди. А массивное украшение на шее стало ярким акцентом в образе актрисы.
Стоит отметить и мексиканскую актрису Ану Бренду Контрерас. Девушка блистала на красной дорожке в длинном платье цвета айвори, которое декорировано перьями и соблазнительно оголяет одно плечо.
Отдельного внимания заслуживает и американская актриса Эмерод Тубия, которая стала настоящей звездой премии. Девушка надела длинное синее платье с высоким разрезом на бедре. Дополнила она образ босоножками в тон, а также сделала "мокрую" укладку и нанесла яркий макияж.
Победители премии International Emmy Awards 2021:
- Лучший телефильм или мини-сериал - "Пересекая Атлантику"
- Лучший драматический сериал - Тегеран
- Лучшая игра актера - Дэвид Теннант для "Дес"
- Лучший документальный фильм - "Замороженная надежда"
- Лучшая программа в прайм-тайм в США, не относящаяся к английскому языку - 21-я ежегодная премия Latin GRAMMY Awards
- Лучшее неигровое шоу - "Певец в маске"
- Лучшая короткометражка - "Внутри"
- Лучшая теленовелла - "Песнь славы"
- Лучшие программы об искусстве - "Кубрик о Кубрике"
- Лучшая игра актрисы – Хейли Сквайрс для "Материалы для взрослых"
Вас также могут заинтересовать новости: