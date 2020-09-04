Активистку в картине сыграли четыре актрисы - Джулианна Мур, Алисия Викандер, Лулу Уилсон и Кира Армстронг.

В сети появился первый трейлер фильма «Глории», который расскажет о жизни известной американской феминистки Глории Стайнем.

Читайте такжеВышел свежий трейлер нового фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" (видео) Лента расскажет всю историю жизни Глории: детство в Америке, юность в Индии, о работе в New York Magazine, создании журнала Ms. и участии в движении за права женщин в 1960-х, в частности, исторической Национальной женской конференции 1977 года и далее.

Режиссером байопика стала Джули Тэймор.

Активистку в картине сыграли четыре актрисы - Джулианна Мур, Алисия Викандер, Лулу Уилсон и Кира Армстронг. Также в фильме снялись Жанель Моне, Лоррейн Туссен, Бетт Мидлер, Моника Санчес и Кимбирли Герреро - они сыграли других известных феминисток 1960-1970-х годов, сообщает 112.ua .

Премьера картины состоится на Amazon Prime Video 30 сентября.

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Автор: УНИАН