Детали обоих проектов пока неизвестны.

Режиссер Джеймс Ганн допустил возможность выхода второго сезона супергеройского сериала "Миротворец", а также еще одного спин-оффа прошлогоднего "Отряда самоубийц: Миссия навылет".

Об этом сообщает Deadline.

"Сейчас мы работаем над чем-то другим, еще одним телешоу, связанным с этой вселенной. Я не могу точно сказать", – сообщил изданию Ганн.

Кроме того, режиссер указал на вероятность сериала "Миротворец" (Peacemaker) получить второй сезон: "На это действительно есть хорошие шансы. Сейчас мы являемся крупнейшим шоу в мире".

Читайте такжеВ "Стражах галактики 3" представят нового могущественного супергероя MarvelСогласно источникам издания, Ганн уже обратился к HBO Max, выпускающемо "Миротворца" и другие крупные проект в рамках вселенной DC, с идеей еще одного сериала, построенного вокруг одного из персонажей "Отряда самоубийц". На данный момент проект находится на зачаточной стадии без конкретных набросок, но источники отмечают, что в HBO Max проявили заинтересованность.

Напомним, Джеймс Ганн начинал свою карьеру в качестве сценариста с фильма "Тромео и Джульетта" 1996 года выпуска. Позже он написал сценарии к "Рассвету мертвецов" 2004 года и двум частям киноадаптации "Скуби-Ду". Дебютировал в качестве режиссера он в 2006 году с хоррором "Слизняк".

За Ганном быстро закрепилась репутация весьма смелого и экстравагантного режиссера, а настоящая слава к нему пришла после выхода супергеройского фильма "Стражи Галактики" в рамках киновселенной Marvel в 2014 году и его продолжения в 2017 году. Также он стал одним из сценаристов фильма "Мстители: Финал" (2019). Сейчас Ганн завершает работу над третьей частью "Стражей Галактики".

Параллельно режиссер начала сотрудничество с прямым конкурентом Marvel – киновселенной DC, выпустив в 2021 году смелый супергеройский фильм "Отряд самоубийц: Миссия навылет", реабилитировавший его предшестенника 2016 года выпуска. В январе 2022 года на HBO Max стартовал сериал "Миротворец" об одном из членов отряда самоубийц – отбитом на всю голову наемнике Кристофере Смите по прозвищу "Миротворец". На данный момент вышло пять эпизодов сериала, получивших высокие отзывы критиков и восторженные реакции зрителей.

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