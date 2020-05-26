Leopolis Jazz Fest в честь 10-летия запустит онлайн-концерты (расписание)

Каждый вечер с 4 по 7 июня будут транслироваться выступления, которые состоялись в разные годы фестиваля, начиная с 2011 года.

Львовский джазовый фестиваль Leopolis Jazz Fest по случаю своего 10-летия приглашает 4-7 июня присоединиться к онлайн-концертам под названием Leopolis Jazz Fest. Birthday Live.

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Как сообщается на странице мероприятия в Facebook, каждый вечер с 4 по 7 июня будут транслироваться выступления, которые состоялись в разные годы фестиваля, начиная с 2011 года.

Записи будут продемонстрированы лишь один раз на официальном канале Leopolis Jazz Fest в YouTube и не будут публиковаться в сети. Линк будет опубликован в день концерта.

Расписание:

Как сообщал УНИАН, организаторы львовского Leopolis Jazz Fest перенесли фестиваль на 2021 год из-за коронавируса. В следующем году обладатель четырех премий "Грэмми" Seal выступит на Leopolis Jazz Fest.

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