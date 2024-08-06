Режиссер устроил эмоциональную презентацию "Довгої Доби" на Летних Олимпийских Играх-2024 в Париже. Документальный фильм Алана Бадоева и "1+1 Украина" показали в Украинском доме Volia Space.

Зрители встретили ленту бурными аплодисментами. А после просмотра, ни аудитория, ни сам режиссер не смогли сдержать слез. Бадоев рассказал, как создавалась картина и поделился личными эмоциями, которые не отпускают его даже после завершения работы над проектом.

"Здесь заснят первый этап войны, а я понимаю, что война до сих пор продолжается. Это очень тяжело. Трудно чувствовать, что в это же время наши ребята борются для нас за свободу, право жить на нашей земле. И то, что мы показали в картине, на самом деле в десятки раз хуже. Военные и медики, которые еще недавно были простыми людьми, в фильме - герои. Не потому что выпускают пули, а потому что один парень держит другого, и идет с ним", - едва сдерживая слезы комментирует Алан Бадоев.

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Судьба героев "Довгої Доби" сложилась по-разному. Режиссер рассказал, что украинские военные передали съемочной группе ленты, найденные на оккупированных территориях телефоны украинцев. Создатели картины пытались отыскать владельцев гаджетов, но не всегда эти поиски были успешными. По словам Бадоева, за каждым смартфоном стоит жизнь.

Режиссер поделился собственным опытом, который стал мотивацией для него при создании ленты.

"Когда началось полномасштабное вторжение, я был собой разочарован, растерян. Я не понимал, как так случилось, что у меня много российских друзей, которых я любил, и которым я доверял. Как так случилось, что первые дни полномасштабного вторжения я каждому из них звонил и писал, просил, чтобы они распространяли сообщение о том, что нас убивают. Меня приглашали взамен в Москву. И я был в отчаянии, как зеркало, которое треснуло. Я спросил себя: "Как гражданин, что я могу сделать?". Этот фильм спас меня, и предоставил мне цель", - рассказал на пресс-конференции Бадоев.

Режиссер вспоминает, как все то время, что он работал над фильмом, его накрывали волны боли и отчаяния, которые сменялись верой в то, что "Довгу Добу" должен увидеть мир.

"Два года, пока я работал над фильмом, это мне помогало осознавать, для чего я жив. Этот фильм создавали и в метро, и без света. Мы монтировали его с моим вторым режиссером вместе, было очень много материала, было очень трудно. Иногда мы рыдали, иногда останавливались, потому что должны были почувствовать, как жить дальше. А потом снова работали, ведь была цель: я знал, что фильм должен быть сделан, люди должны были увидеть историю. Поэтому этот фильм меня спас", - признается Бадоев.

Во время работы над лентой "Довга Доба" было отобрано 200 часов видеоматериалов, снятых украинцами на собственные гаджеты во время полномасштабного вторжения. Ленту показали в 30 странах мира. Картину, которая победила на национальном фестивале Cinema for Victory, оценили в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, Совете Европы и на мировых стриминговых платформах.

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