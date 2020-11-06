Студия Дисней перенесет премьеры двух ожидаемых фильмов на 2021 год. Об этом сообщает издание Deadline.
Из декабрьского прокатного графика студии исчезли фильмы "Персонаж" и "Смерть на Ниле". Премьера фильма "Персонаж" была назначена на 1о декабря, а "Смерть на Ниле" должен был выйти на экраны 18 декабря. Новые даты выхода фильмов неизвестны.
Премьеры были перенесены из-за пандемии COVID-19 в Америке и закрытия кинотеатров в США.
Фильм "Персонаж" - это комедийный боевик с Райаном Рейнольдсом в главной роли. Герой фильма, который работает в банке, обнаруживает, что он лишь персонаж в компьютерной игре. Он должен спасти свой игровой мир от отключения.
"Смерть на Ниле" - детектив, снятый по одноименному роману Агаты Кристи. Это продолжение фильма "Убийство в "Восточном экспрессе"" 2017 года.
Напомним, что ранее студия Дисней перенесла премьеру мультфильма "Душа" от Pixar, а также фильмы "Мулан" и "Черная вдова".
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