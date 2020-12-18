Сериал под названием «Книга Бобы Фетта» (The Book of Boba Fett) стартует в декабре 2021 года.

Компания Disney запустит еще один сериал по вселенной «Звездных войн» - он будет посвящен приключениям охотника за головами Бобы Фетта.

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Персонаж впервые появился еще в оригинальной трилогии ЗВ, но вновь вернулся на экраны лишь в этом году – в сериале «Мандалорец». Его роль исполнил Темуэра Моррисон.

Как сообщает DTF, о том, что наемник получит собственное шоу, стало известно в сцене после титров заключительного эпизода второго сезона «Мандалорца».

Сериал под названием «Книга Бобы Фетта» (The Book of Boba Fett) стартует в декабре 2021 года. Примечательно, что Disney не стала делать анонс на Дне инвесторов вместе с другими спин-оффами «Мандалорца» - об Асоке Тано и рейнджерах Новой Республики.

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Автор: Дмитрий Захаров