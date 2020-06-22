Disney+ отказалась от бесплатного пробного периода для подписчиков

По предположениям СМИ, пробный период исчез накануне выхода популярного бродвейского мюзикла под названием "Гамильтон", который скорее всего вызовет ажиотаж.

Стриминговая платформа Disney+ перестала предлагать подписчикам бесплатный семидневный пробный период.

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Упоминания об этом предложении убрали с сайта во всех странах, где доступен онлайн-сервис, пишет Variety. Представители студии объяснили это тем, что продолжают искать и тестировать разные предложения для прироста подписчиков сервиса. Также они считают, что стоимость подписки $7, уже само по себе отличное предложение в соотношении с количеством контента.

По предположениям СМИ, пробный период исчез накануне релиза популярного бродвейского мюзикла "Гамильтон", который наверняка вызовет ажиотаж. Его премьера запланирована на 3 июля, поэтому теперь желающие посмотреть уникальную запись могут только за деньги.

По состоянию на начало мая Disney Plusзарегистрировал 54,5 млн подписчиков по всему миру всего через шесть месяцев после запуска.

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