Украину представила 14-летняя Елена Усенко.

Сегодня в Париже состоялся финал детского Евровидения-2021. Победу в конкурсе одержала 14-летняя представительница Армении.

Об этом сообщается на сайте песенного конкурса.

В конкурсе приняли участие представители 19 стран. Песня Малены "Qami Qami" набрала 224 балла от членов жюри и зрителей.

На втором и третьем месте оказались конкурсанты из Польши (218 баллов) и Франции (187 баллов).

14-летняя Елена Усенко из Белой Церкви, представлявшая на конкурсе Украину, оказалась на шестом месте (125 баллов).

Напомним, Елена Усенко 24 октября победила на национальном отборе с песней "Важіль". Она обошла 10 соперников и соперниц, получив наивысший балл как от жюри, так и от зрителей.

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Автор: Людмила Жерновская