Опубликован трейлер мрачного мультфильма о Дефстроуке – наемнике из комиксов DC
15:32, 18 июня 2020Кино и музыка
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Сюжет посвящен наемнику Слейду Уилсону, который ведет охоту на террористическую группировку H.I.V.E.
Опубликован трейлер полнометражки о Дефстроуке / Скриншот трейлера
В сети появился трейлер анимационного фильма «Дефстроук: рыцари и драконы», посвященного одноименному персонажу комиксов DC.
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Как сообщает DTF, изначально проект стартовал как сериал на канале CW Seed, но перестал выходить после пилотного эпизода. Полнометражная версия будет включать себя 50 минут нового хронометража, а общая продолжительность составит чуть больше полутора часов.
Сюжет посвящен наемнику Слейду Уилсону, который ведет охоту на террористическую группировку H.I.V.E. История становится личной, когда террористы угрожают семье Уилсона и похищают его сына.
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