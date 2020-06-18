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Опубликован трейлер мрачного мультфильма о Дефстроуке – наемнике из комиксов DC

15:32, 18 июня 2020
Кино и музыка
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Опубликован трейлер полнометражки о Дефстроуке / Скриншот трейлера

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Как сообщает DTF, изначально проект стартовал как сериал на канале CW Seed, но перестал выходить после пилотного эпизода. Полнометражная версия будет включать себя 50 минут нового хронометража, а общая продолжительность составит чуть больше полутора часов.

Сюжет посвящен наемнику Слейду Уилсону, который ведет охоту на террористическую группировку H.I.V.E. История становится личной, когда  террористы угрожают семье Уилсона и похищают его сына.  

Ранее сообщалось, что Marvel готовит перезапуск комиксов о Железном человеке.

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Теги: #кино#комиксы