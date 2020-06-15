Marvel готовит перезапуск Железного человека (видео)
20:47, 15 июня 2020Кино и музыка
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Новая история будет посвящена тому, как Тони Старк "возвращается к истокам" после трудных времен.
Железный человек возвращается, но не в кино / Скриншот
Издательство Marvel готовит перезапуск комиксов об одном из своих самых популярных персонажей – Железном человеке.
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В небольшом тизере на Youtube-канале Marvel сообщается, что новая серия комиксов получит название Iron Man. Сюжет будет посвящен тому, как супергерой-изобретатель Тони Старк «возвращается к истокам» после трудных времен. Кроме прочего он получит совершенно новый костюм.
Над новыми комиксами будут работать писатель Кристофер Кэнтвелл и художник CAFU. Дизайн новой брони Железного человека создал Алекс Росс.
Продажи новой линейки комиксов начнутся уже в сентябре этого года.
Ранее сообщалось, что Disney работает над сериалом о темнокожей преемнице Железного человека.
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