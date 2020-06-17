Церемония вручения "Эмми" пройдет осенью

Организаторы решили перенести на сентябрь вручение премии.

Церемония вручения премии телеакадемии США «Эмми» запланирована на 20 сентября.

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Об этом сообщил комик Джимми Киммел, который будет ведущим на мероприятии. Имена номинантов объявят 28 июля, передает kommersant.

«Я не знаю, где или как или даже зачем мы это делаем, но мы это делаем, и я буду вести церемонию! 72-я "Эмми" пройдет в воскресенье, 20 сентября, на телеканале ABC», - написал Киммел в Twitter.

В 2019 году премию за лучший драматический сериал получила «Игра престолов», за лучший комедийный сериал — «Дрянь», а за лучший мини-сериал — «Чернобыль».

Как сообщал УНИАН.Lite, церемонию вручения «Оскара» перенесли с февраля на апрель 2021 года. Организаторы объяснили это решение пандемией коронавиурса. Также была перенесена на апрель церемония вручения премии BAFTA.

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