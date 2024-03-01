По его словам, определенные неточности - не повод осуждать.

Звезда фильма "Памфир" Александр Яцентюк рассказал о своем отношении к фильмам о войне и отреагировал на хейт зрителей, которые неоднократно критиковали такие киноработы.

В интервью УНИАН он рассказал, что частично был причастен к этим спорам, когда вышел трейлер к будущему фильму "Буча". Актер говорит, что определенные неточности - не повод осуждать.

"Не могу понять, кто и как решает, кому можно снимать о войне, о Буче, а кому нельзя. Кто этот человек?! Это абсурд. Конечно, могут быть ошибки, неточности, но это не повод осуждать или запрещать людям создавать что-то важное для них. Это разделение не помогает, а наоборот разрушает", - сказал Яцентюк.

Александр говорит, что для него главное, чтобы фильмы снимались не ради хайпа, а по искреннему желанию и имели цель.

"Если автор чувствует, что хочет и может поднять эту тему в кино, то пусть делает. Нужно создавать свое не только для Украины, но и для внешнего рынка. Нужно противодействовать российской пропаганде, которая положила лапу на весь мир и своими щупальцами давит на нужные ей страны", - добавил актер.

Напомним, ранее известный украинский актер рассказал о жизни в Москве.

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