В украинский прокат фильм выйдет 20 февраля 2025 года.

Вышел украинский трейлер эпической исторической драмы "Бруталист" (The Brutalist), которую многие критики считают одним из лучших фильмов 2024 года. В частности, у ленты уже есть семь номинаций на "Золотой глобус" и она имеет серьезные претензии на "Оскар".

В центре сюжета фильма, основанного на реальных событиях – архитектор-визионер, венгерский еврей Лазло Тот, который сумел выжить в Аушвице. Сбегая из послевоенной Европы, он прибывает в Америку, чтобы отстроить свою жизнь, карьеру и брак с женой Эржебет, с которой его, из-за смены границ и режимов, разлучила война. Одинокий в чужой стране Лазло поселяется в Пенсильвании, где богатый и выдающийся промышленник Гаррисон Ли Ван Бюрен признает его талант к строительству. Но власть и наследие приобретаются дорогой ценой.

Главную роль в фильме исполнил оскароносный Эдриен Броуди ("Пианист", "Кинг-Конг", "Французский вестник", "Блондинка").

Также в фильме сыграли Фелисити Джонс ("Вселенная Стивена Хокинга", "Бунтарь Один. Звездные войны. История", "По половому признаку"), Гай Пирс ("Мементо", "Железный человек 3", "Прометей"), Джо Алвин ("Фаворитка", "Виды милосердия"), Стейси Мартин ("Нимфоманка", "Все деньги мира") и другие.

Снял "Бруталиста" американский актер и режиссер Брэйди Корбет, который до этого поставил фильмы "Детство лидера" (2015) и "Вокс Люкс" (2018).

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 8,1 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 93% одобрения от критиков с пометкой "Сертифицированная свежесть" и 92% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 91 из 100 баллов (соответствует характеристике "всеобщее признание"), а широкая аудитория – в 5,1 из 10 баллов (соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы").

Как сообщила пресс-служба B&H film distribution, в украинский прокат фильм выйдет 20 февраля 2025 года.

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