"Без обид" с Дженнифер Лоуренс: почему дерзкая и откровенная комедия заставляет не только смеяться (рецензия)

В украинский прокат выходит комедия о взрослении под названием "Без обид". И поверьте, здесь речь идет вовсе не о возрасте. Ведь главная героиня фильма в исполнении Дженнифер Лоуренс в свои 32 и дальше бы жила в своем иллюзорном мире, если бы не одна встреча.

Многим очень сложно завершать какие-то сложные жизненные ситуации без обид, которые тянут их на дно и не дают возможности спокойно двигаться дальше. И новый фильм с Дженнифер Лоуренс, кажется, именно об этом. Как из непростой истории, пропитанной ложью, выйти обновленной и готовой к совершенно неожиданным решениям.

Речь идет об одной из самых ожидаемых комедий июня 2023 года под названием "Без обид". Ее режиссер - американец украинского происхождения Джин Ступницки, известный тем, что снял "Хорошие ребята" и написал сценарий к взрывному комедийному фильму "Училка" с Камерон Диас. Если вы рассчитываете, что на протяжении всей ленты вы будете непрерывно хохотать над шутками главных героев, вынуждены вас разочаровать: здесь будет место и слезам, и разочарованиям.

"Без обид": сюжет фильма

Это - молодежная комедия, действие которой разворачивается вокруг водительницы Uber по имени Мэдди (в исполнении Дженнифер Лоуренс). Девушке, которой 30 с хвостиком, постоянно не хватает денег, и вот однажды она рискует потерять дом, который ей достался от мамы. А все потому, что она осталась без авто – своего надежного источника заработка.

Пытаясь найти работу, чтобы заплатить налоги и остаться с крышей над головой, Мэдди натыкается на очень странное объявление, которое она считает своим шансом на спасение. И тут начинается самое интересное, ведь перед опытной девушкой стоит непростая задача – вывести парня-отшельника Перси (его сыграл Эндрю Барт Фельдман) из его "ракушки" перед поступлением в вуз. За это его родители пообещали вознаграждение в виде машины, но главное – чтобы их сын об этой сделке не узнал и не стал девственным студентом.

Дальше события развиваются вполне предсказуемо: абсолютные противоположности вдруг находят точки соприкосновения, делятся секретами, целуются и не только. Но – самое главное – Мэдди и Перси во время пиковых конфликтных ситуаций бросаются фразами, которые меняют их отношение к жизни, и то, что казалось таким важным, становится просто мелочью. Девушка оставляет позади все - мамин дом и легкомысленные развлечения, которые раньше ей так нравились. Впереди - одни неизвестные из-за переезда. Но на душе у главной героини спокойствие, ведь она после резких слов Перси наконец смогла отпустить обиду на отца, а значит – и свое прошлое.

А Перси благодаря Мэдди узнал, что такое первая влюбленность, первые разочарования и немного – что такое первый секс (кто будет смотреть, тот поймет).

Чем цепляет фильм "Без обид"

Да, сюжет комедии довольно предсказуем, но есть все же моменты, которые цепляют зрителя. Во-первых, это безумная энергетика Дженнифер Лоуренс: кажется, ее пыла хватит, чтобы перевернуть Землю. Ее героиня в фильме обнажает не только чувства, но и тело. Она не стесняется представать полностью раздетой, сниматься в нелепых и конфузных сценах. Она настоящая, без прикрас и мнимой идеальности. А это во время искусственной груди и не только сразу покоряет. Лента получила возрастной рейтинг R, то есть для зрителей с 17 лет, поэтому вы понимаете, что без "клубнички" не обошлось.

В комедии "Без обид" поднимаются проблемы взросления и восприятия себя. Но это не на уровне вульгарного "Американского пирога", а на совершенно другом – чувственном и интеллектуальном. Да, здесь нашлось место и примитивным шуткам и приемам, но все же режиссер делает ставку на чувства главных героев, и не обязательно романтические. Поэтому зритель до 20 лет узнает во многих ситуациях в фильме себя, кто постарше – поностальгирует по временам, когда все у них было впервые.

Конечно, нельзя не упомянуть о прекрасном и величественном "персонаже" фильма, который завораживает с первого же появления. Речь идет об океане. Мэдди приходит к нему в пиковые моменты своей боли и радости, он смывает ее стыд и дарит силы, он вдохновляет и помогает понять главное: а что дальше. Показанные в "Без обид" пейзажи радуют глаз, а шум океана умиротворяет, отсеивая лишнюю суету.

Вердикт: если вы ищете фильм на вечер, который поможет отвлечься от тяжелых будней, забыть о собственных проблемах и снова поверить во что-то светлое и прекрасное вроде настоящей дружбы, тогда welcome. Не ожидайте от комедии "Без обид" неожиданных сюжетных поворотов, наполненных диалогов, а тем более глубокого смыслового послевкусия. Лента "тянет" на твердую 6 из 10, и "вытягивает" ее в основном харизматичная и остроумная Дженнифер Лоуренс.

Трейлер комедии "Без обид" с Дженнифер Лоуренс

Ольга Робейко