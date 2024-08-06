В украинский прокат фильм выйдет 28 ноября 2024 года.

Кинокомпания Temple Hill Entertainment показала трейлер фильма ужасов "Бегмен" (Bagman), главную роль в котором исполнил звезда франшизы "Голодные игры", а также сериалов "Острые козырьки" и "Дейзи Джонс и The Six" Сэм Клафлин.

Главный герой фильма – мужчина по имени Патрик, который все детство провел в страхе, не поддающемся пониманию. Теперь, во взрослом возрасте, ужасы из прошлого возвращаются, и на этот раз что-то непонятное охотится уже не на него, а на его сына.

Также в фильме сыграли Антония Томас (сериал "Хороший доктор"), Уильям Хоуп ("Первый мститель") и другие.

Режиссером "Бегмена" выступил Колм МакКарти (сериал "Острые козырьки").

В украинский прокат фильм выйдет 28 ноября 2024 года, сообщила пресс-служба кинодистрибьютора Kinomania Film Distribution.

Напомним, уже на этой неделе в украинский прокат выйдет жуткий фильм ужасов "Баня дьявола", который Австрия выбрала претендентом на "Оскар-2025".

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