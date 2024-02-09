В украинский прокат фильм выйдет 20 июня 2024 года.

Вышел украинский трейлер криминальной драмы "Байкеры" (The Bikeriders) с Остином Батлером и Томом Харди в главных ролях.

События фильма, основанного на реальных событиях, происходят на Среднем Западе в 1960-х годах, где появляется вымышленный клуб мотоциклистов. Однако в течение десятилетия клуб превращается из места, где собирались местные аутсайдеры, в зловещую банду, угрожающую уникальному образу жизни первоначальной группы.

Кроме Батлера ("Дюна 2", "Элвис", сериал "Повелители воздуха") и Харди ("Веном", "Темный рыцарь возвращается", "Безумный Макс: Дорога ярости") в фильме сыграли Джоди Комер ("Последняя дуэль", "Персонаж", сериал "Убивая Еву"), Майкл Шеннон ("Человек из стали", "Достать ножи", "Форма воды"), Норман Ридус ("Святые из трущоб", сериал "Ходячие мертвецы"), Бойд Холбрук ("Исчезнувшая", "Индиана Джонс и реликвия судьбы", сериал "Нарко") и другие.

Режиссером выступил Джефф Николс, который до этого снял фильмы "Мад", "Спецвыпуск в полночь" и другие.

Премьера фильма состоялась еще в конце августа 2023 года на американском киновестивале Telluride. Изначально он должен был выйдет в прокат в начале декабря 2023 года, однако был перенесен из-за самой продолжительной в истории Голливуда забастовки актеров.

В настоящее время оценка фильма на IMDb составляет 7,6 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 86% одобрения от критиков. На Metacritic фильм получил от киноэкспертов 71 балл из 100, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Как сообщила пресс-служба B&H film distribution, в украинский прокат фильм выйдет 20 июня 2024 года.

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