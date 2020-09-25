Теперь количество номинантов в каждой из четырех актерских категорий, а также в категории «Лучший режиссер» увеличивается до шести.

Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) внесла больше сотни изменений в правила c целью «увеличения разнообразия» среди номинантов на кинопремии, которые ежегодно вручает эта организация.

Читайте такжеЦеремония вручения премии BAFTA в 2021 году перенесена

Что изменила BAFTA

Академия пересмотрела правила голосования во всех основных категориях

Увеличила количество фильмов, которые будут номинироваться в нескольких категориях

Ограничила возможности дистрибуторов продвигать свои проекты, чтобы уравнять шансы для лент с разными бюджетами.

BAFTA включит в свои ряды 1000 новых членов, выбрав их из «малопредставленных категорий населения», то есть различных меньшинств.

Как будет прохидить голосование BAFTA

Главное новшество заключается в том, что голосование за все награды теперь будет проходить в три этапа. При этом все голосующие члены академии будут обязаны посмотреть все фильмы из «длинного списка» номинантов к началу второго тура. Для этого им будет предоставлен более длительный период времени, а фильмы будут доступны для онлайн-просмотра на новом интернет-портале Bafta View. Также будет изменен порядок голосования за главную награду - «Лучший фильм».

Кроме того, все члены академии с правом голоса должны будут пройти специальный тренинг, направленный на повышение осознанности, и принять участие в анкетировании с целью сбора статистики о возрасте, гендерной и этнической принадлежности, чтобы можно было сделать выводы о том, какие группы населения по-прежнему недостаточно представлены среди британских киноакадемиков, сообщаетkommersant.

BAFTA увеличивает количество номинантов

Количество номинантов в категории «Лучший британский фильм» составит десять (против нынешних шести). Количество номинантов в каждой из четырех актерских категорий, а также в категории «Лучший режиссер» увеличивается до шести. В последнем случае номинантов будут выбирать из 20 претендентов, половину из которых, как уверена академия, будут составлять женщины. Студии отныне больше не смогут выдвигать одних и тех же актеров на премии за главную роль и за роль второго плана, чтобы не ограничивать количество претендентов в этих номинациях.

Почему BAFTA пересмотрела правила

Изменения стали результатом масштабного исследования, которое BAFTA организовала в качестве ответа на скандал, разразившийся, когда были объявлены номинанты на премии 2019 года (эти награды вручались в начале текущего года). Тогда академия подверглась жесткой критике за то, что в актерских номинациях были представлены исключительно белые претенденты, а среди номинантов-режиссеров не было ни одной женщины.

Как "Оскар" поменял свои правила

Американская киноакадемия искусств также поменяла правила "Оскара". Теперь на премию "Оскар" не будут допускать фильмы без участия темнокожих и представителей ЛГБТ. Речь идет о номинации "Лучший фильм". Чтобы фильм победил в данной номинации, он должен соответствовать нескольким критериям.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: УНИАН