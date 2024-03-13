Для широкой аудитории фильм станет доступен на Netflix с 24 мая 2024 года.

Стриминговый сервис Netflix показал первый трейлер научно-фанатстического триллера "Атлас" (Atlas), главную роль в котором исполнила поп-икона Дженнифер Лопес ("Выйду за тебя", "Клетка", "Стриптизерши").

События фильма происходят в высокотехнологичном будущем. Главная героиня Атлас Шеперд – блестящий аналитик-мизантроп с глубоким недоверием к искусственному интеллекту, которая присоединяется к миссии, чтобы поймать робота-отступника, с которым ее связывает таинственное прошлое. Когда планы идут не так, как ожидалось, ее единственная надежда спасти будущее человечества от искусственного интеллекта – доверять ему.

Кроме Лопес в фильме сыграли Симу Лю ("Шан-Чи и Легенда десяти колец", "Барби"), Стерлинг К. Браун ("Черная Пантера", "Хищник"), Марк Стронг ("Kingsman: Тайная служба", "Круэлла") и Лана Паррия (сериалы "Однажды в сказке", "Линкольн для адвоката").

Снял фильм канадский режиссер Брэд Пейтон, наиболее известный по работе над блокбастерами "Путешествие 2: Таинственный остров", "Разлом Сан-Андреас" и "Рэмпейдж" с Дуэйном "Скалой" Джонсоном, а также постапокалиптическим комедийным сериалом "Рассвет" от Netflix.

Для широкой аудитории фильм станет доступен на Netflix с 24 мая 2024 года.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе Netflix выпустил приключенческий фэнтези "Дева и дракон" (Damsel) со звездой "Очень странных дел" и "Энолы Холмс" Милли Бобби Браун в главной роли.

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