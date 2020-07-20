Новый зрелищный клип группы "Антитела", снятый в пустыне, вышел в тренды YouTube (видео)

Для нового альбома группы уже создано шесть песен, часть из которых будет презентована в 2020 году отдельными синглами.

Группа "Антитела" представила новую песню и видеоклип к ней под названием "Кино". Это первый сингл из будущего альбома, над которым группа начала работать во время карантина.

Новый зрелищный клип, снятый в пустыне, сразу вырвался в тренды YouTube и сейчас занимает там 23-ю строчку.

К слову, для новой пластинки уже создано шесть песен, часть из которых будет презентована в 2020 году отдельными синглами.

"Антитела" едва ли не первые в Украине артисты, которые решились так масштабно воплотить стилистику жанра Steampunk в музыкальном видео. Около сотни костюмов, отточенных до мелочей, построенная с нуля, многотонная цирковая декорация в пустыне, кардинальное перевоплощение Тараса Тополи, настоящие фокусы от Magic Five - это все в новом видео.

На первый взгляд, легкая по сюжету работа, имеет глубокий смысл. В основе история, повторяющаяся из поколения в поколение, тысячелетиями. Весь спектр человеческих эмоций от милосердия к ненависти, от измены к самопожертвованию, от добра к злу, от восторга до презрения - все как в жизни. Следует отметить, что видеоработа наполнена метафорами, аллегориями и символами, которые всегда присущи творчеству антител.

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Съемочный процесс длился пять дней в сорокаградусную жару в пустыне «Алешковские пески», Херсонской области. Кстати, этот национальный природный парк - единственная пустыня в Европе. Специально для съемок "Антитела" среди песков установили цирковой городок с реальным одномачтовых куполом, которое украшено символическими флагами с буквой А и сценой.

Главного героя сыграл лидер группы Тарас Тополя. В образ фокусника ему пришлось вживаться несколько месяцев и учиться жонглировать. В актерскую команду окружения фокусника Антитела пригласили лучших иллюзионистов Украины и известных блогеров Magic Five (М5): Дмитрий Евтушенко, Никита Голев, Дмитрий Томашевский, Артур Томашевский, Дмитрий Лукоянов. Это первое сотрудничество команд.

"У меня не хватает слов, чтобы в полной мере отблагодарить всех, кто снялся в этом видео. Это был маленький подвиг каждого участника. Из 72 сцен по плану была снята 71 только за 1 день В обеденном перерыве люди засыпали прямо под солнцем, и через полчаса сна продолжали съемки, не показывая и капельки усталости. В такие моменты чувствуешь любовь людей и еще большую ответственность за то, куда ты их ведешь", - поделился фронтмен группы Тарас Тополя.

"Мы привыкли к сложным проектам и напряженным съемкам. Но эта работа бросила нам вызов, несмотря на то, что мы не впервые работали на грани возможностей человеческого тела. Мы благодарны всей команде, что снимала "Кино", за очень интересный опыт - это были первые фокусы Magic Five, продемонстированные в пустыне", - рассказывает он.

Режиссером видеоклипа «Кино» выступил Сергей Вусик.

"Кино" - это первая композиция после выхода альбома «Hello» в поддержку которого продолжается тур по городам Украины. В связи с карантином он был приостановлен и на днях "Антитела объявят новые даты концертов.

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