Пара съехалась спустя неделю после окончания реалити.

Победительница шоу "Холостяк 11" Анна Богдан ответила на вопрос поклонников о том, когда у нее был первый секс с главным героем проекта Михаилом Заливако.

Читайте также"Холостяк" Михаил Заливако ответил на хейт по поводу своего выбора в финале шоуОб этом она в шуточной форме рассказала на своей странице в Instagram в «историях».

Один из пользователей сети поинтересовался, через какое время после окончания шоу "Холостяк" у пары был первый секс.

"Вы что? Какой секс? Пока красную комнату не доделаем – никакого секса. Красной комнаты еще нет, но зато есть красный диван", – написала Богдан.

Отношения Богдан и Заливако после проекта «Холостяк»

В финале шоу Михаил Заливако вручил кольцо Анне Богдан и признался ей в любви.

После проекта пара осталась вместе, они съехались три месяца назад.

Миша и Аня рассказали, что им приходилось скрывать свои отношения, чтобы не рассекретить их до окончания проекта по ТВ. Но это, по словам влюблённых, их только сблизило.

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Автор: Ольга Робейко