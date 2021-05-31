Победительница шоу "Холостяк 11" Анна Богдан ответила на вопрос поклонников о том, когда у нее был первый секс с главным героем проекта Михаилом Заливако.
Читайте также"Холостяк" Михаил Заливако ответил на хейт по поводу своего выбора в финале шоуОб этом она в шуточной форме рассказала на своей странице в Instagram в «историях».
Один из пользователей сети поинтересовался, через какое время после окончания шоу "Холостяк" у пары был первый секс.
"Вы что? Какой секс? Пока красную комнату не доделаем – никакого секса. Красной комнаты еще нет, но зато есть красный диван", – написала Богдан.
Отношения Богдан и Заливако после проекта «Холостяк»
В финале шоу Михаил Заливако вручил кольцо Анне Богдан и признался ей в любви.
После проекта пара осталась вместе, они съехались три месяца назад.
Миша и Аня рассказали, что им приходилось скрывать свои отношения, чтобы не рассекретить их до окончания проекта по ТВ. Но это, по словам влюблённых, их только сблизило.
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