Любите пощекотать нервы, но устали от зомби и монстров? Посмотрите триллеры. УНИАН собрал 5 лучших триллеров, которые вы будете смотреть на одном дыхании.
"Молчание ягнят"
Легендарный триллер с Энтони Хопкинсом и Джоди Фостер вышел на экраны в далеком 1991 году. История об агенте ФБР Клариссе Старлинг, которая расследует дело о жутких убийствах, мало кого оставит равнодушным. Поиски кровожадного маньяка приведут ее к Лектору Ганнибалу - убийце, который ел людей.
"Семь"
Фильм был представлен в 1995 году. В нем снялись Брэд Питт и Морган Фримен. В фильме рассказывается история о двух детективах, которые ищут серийного маньяка. Убийца выбирает жертв на основе библейских грехов. Неожиданные повороты сюжета вас точно удивят.
"Остров проклятых"
Фильм 2010 года, в котором снялся Леонардо Ди Каприо, считается одним из самых интересных психологических триллеров. В нем рассказывается о судебном приставе, который отправился в психиатрическую лечебницу. Вы будете смотреть "Остров проклятых", затаив дыхание до самого последнего кадра, финал вас точно удивит и даже шокирует.
"Исчезнувшая"
В фильме 2014 года снялись Бен Аффлек, Розамунд Пайк и Кэрри Кун. История о женщине, которая внезапно пропала, удивит даже самого искушенного зрителя.
"Сердце Ангела"
Фильм с Микки Рурком и Робертом Де Ниро вышел еще в далеком 1987 году. Мистика, детектив, фильм-загадка - все это о триллере "Сердце Ангела". Работа Алана Паркера стала культовой, вам точно стоит посмотреть этот фильм, если вы его еще не видели.
Напомним, ранее УНИАН рассказывал о 7 лучших фильмах всех времен.