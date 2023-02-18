Триллер - это не всегда фильм ужасов, это фильм, который будет держать вас в напряжении до последнего кадра.

Любите пощекотать нервы, но устали от зомби и монстров? Посмотрите триллеры. УНИАН собрал 5 лучших триллеров, которые вы будете смотреть на одном дыхании.

"Молчание ягнят"

Легендарный триллер с Энтони Хопкинсом и Джоди Фостер вышел на экраны в далеком 1991 году. История об агенте ФБР Клариссе Старлинг, которая расследует дело о жутких убийствах, мало кого оставит равнодушным. Поиски кровожадного маньяка приведут ее к Лектору Ганнибалу - убийце, который ел людей.

"Семь"

Фильм был представлен в 1995 году. В нем снялись Брэд Питт и Морган Фримен. В фильме рассказывается история о двух детективах, которые ищут серийного маньяка. Убийца выбирает жертв на основе библейских грехов. Неожиданные повороты сюжета вас точно удивят.

"Остров проклятых"

Фильм 2010 года, в котором снялся Леонардо Ди Каприо, считается одним из самых интересных психологических триллеров. В нем рассказывается о судебном приставе, который отправился в психиатрическую лечебницу. Вы будете смотреть "Остров проклятых", затаив дыхание до самого последнего кадра, финал вас точно удивит и даже шокирует.

"Исчезнувшая"

В фильме 2014 года снялись Бен Аффлек, Розамунд Пайк и Кэрри Кун. История о женщине, которая внезапно пропала, удивит даже самого искушенного зрителя.

"Сердце Ангела"

Фильм с Микки Рурком и Робертом Де Ниро вышел еще в далеком 1987 году. Мистика, детектив, фильм-загадка - все это о триллере "Сердце Ангела". Работа Алана Паркера стала культовой, вам точно стоит посмотреть этот фильм, если вы его еще не видели.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал о 7 лучших фильмах всех времен.

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