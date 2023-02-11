Эти фильмы обязательно стоит посмотреть, если вы их ещё не видели.

Ежегодно на экранах кинотеатров показывают десятки фильмов на любой вкус. Но в кинематографе есть общепризнанные шедевры, которые признаны лучшими фильмами в своих жанрах. Эти фильмы стоит посмотреть для общего развития каждому человек, и если вы их не видели, то вы, возможно, многое упустили. УНИАН назвал 8 лучших по мнению кинокритиков фильмов всех времен в разных жанрах.

"Побег из Шоушенка", 1995, драма

Это кино возглавляет рейтинг лучших фильмов всех времен по оценке киносайта IMDb. Фильм получил восторженные отзывы критиков и семь номинаций на премию "Оскар". И хотя ни одну номинацию картина не выиграла, но зрителям она очень полюбилась и не стала забытой.

Фильм рассказывает историю заключённого Энди Дюфрейна, которого незаслуженно приговорили к пожизненному сроку за двойное убийство. В тюрьме он сначала не понимает, как ему жить дальше, но постепенно налаживает свою жизнь. "Побег из Шоушенка" рассказывает истории нескольких других заключённых помимо Энди, чьи судьбы тесно переплетаются. Картина не оставит равнодушных всех любителей фильмов с глубокой моралью, которые преподают зрителям ценные уроки.

Трилогия "Властелин колец", 2001-2003, фэнтези, приключения, боевик

Три фильма цикла "Властелин колец" обязательны для просмотра всем, кто любит фэнтези, магию и приключения. Кинотрилогия режиссера Питера Джексона стала настоящим прорывом в жанре фэнтези и источником вдохновения для сотен других режиссеров. В этих фильмах есть всё, что мы так любим в жанре: яркие персонажи, живописные пейзажи, полные опасностей приключения, необычные существа и поучительная мораль. Кино можно смотреть всей семьей, ведь зрители любого возраста увидят в нем что-то интересное.

"Властелин колец" также имел один из самых трудных и кропотливых съемочных процессов в истории кино, что положительно отобразилось на уровне спецэффектов и боевых сцен.

"Крестный отец", 1972, криминал, гангстерский фильм

"Крестный отец" признан величайшим гангстерским фильмом по мнению Американского института киноискусства и одним из лучших фильмов из всех когда-либо вышедших. Несмотря на то, что фильму больше 50 лет, даже в нынешнее время он смотрится отлично. Зрителей покорила блестящая игра актеров и мастерски написанный сценарий.

Запутанный, но увлекательный сюжет рассказывает о мафиозной семье Карлеоне, которая мигрировала в Америку и пытается установить свои законы в американском обществе. К мафиози обращаются за справедливостью, потому что законным путем её не добиться. В центре сюжета - молодой мафиози с трагичной судьбой Майкл Карлеоне, который вынужден погрязнуть в криминале ради своей семьи.

"Темный рыцарь", 2008, супергерои, боевик, криминал

"Темный рыцарь" - это трилогия про Бэтмена, которая отличается от других супергеройских фильмов мрачной и нуарной атмосферой. Бэтмен анонимно борется с преступностью и коррупцией в своем городе. Главным украшением фильма стал не только Бэтмен, но и его противник, злодей по имени Джокер, который остро указывает на общественные пороки.

"Форрест Гамп", 1994, комедийная драма

Одна из лучших драматических картин всех времен "Форрест Гамп" заряжает каждого зрителя позитивом. Фильм показывает зрителям, как важно оставаться дружелюбным к людям, даже если ты не обладаешь талантом и острым умом. Главный герой по имени Форрест Гамп имеет умственную отсталость, но он добр к людям и умеет наслаждаться простыми вещами. Он случайно становится участником главных исторических событий США и невольно меняет американское общество в лучшую сторону.

"Начало", 2010, научная фантастика, боевик

Фильм обязательный к просмотру всем любителям фантастики и фильмов с необычными задумками. Фильм признан критиками одним из лучших образцов научной фантастики за всю историю, а также получил четыре "Оскара".

Сюжет фильма рассказывает о необычной корпорации преступников, которые проникают в сны людей и крадут из сновидений важную информацию. Мошенник из этой корпорации имеет сложную судьбу: его ложно обвинили в убийстве, объявили в розыск и разлучили с семьей. Компания пообещала ему свободу, если он сможет переубедить во сне главного конкурента корпорации. Но и сам главный герой уже с трудом отличает сон от реальности.

"Красотка", 1990, комедия, мелодрама

Любители душещипательной романтики оценят по достоинству мелодраматический фильм "Красотка" от талантливого режиссера романтических фильмов Гэрри Маршалла. Фильм получил немало престижных наград и всенародную любовь за чувственный саундтрек, необычное изображение отношений и обворожительную игру Джулии Робертс.

"Красотка" рассказывает историю любви необычной пары - миллиардера и проститутки. Богатый бизнесмен предлагает проститутке, с которой провел ночь, стать его "девушкой на неделю", поскольку ему нужна спутница для важной сделки. Эта, казалось бы, несовместимая пара постепенно проникается настоящими чувствами друг к другу.

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