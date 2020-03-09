Marvel выпустили финальный трейлер "Черной вдовы" (видео)

Главную роль традиционно исполнит красотка Скарлетт Йоханссон.

Marvel выпустили финальный трейлер фильма "Черная вдова", основанный на комиксах.

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Ролик опубликован на официальном канале компании на YouTube.

Главную роль исполнит Скарлетт Йоханссон. Режиссером фильма стала Кейт Шортланд.

24-я по счёту картина кинематографической вселенной Marvel. События фильма будут происходить между картинами «Первый мститель: Противостояние» и «Мстители: Война бесконечности». В картине будет рассказана история жизни Наташи Романофф до присоединения к команде Мстителей.

Как сообщал УНИАН, ранее вышел трейлер третьего сезона криминального сериала "Озарк". Известно, что третий сезон сериала будет доступен на платформе Netflix 27 марта 2020 года.