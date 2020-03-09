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Marvel выпустили финальный трейлер "Черной вдовы" (видео)

17:50, 09 марта 2020
Кино и музыка
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Скарлетт Йоханссон в фильме "Черная вдова" / Фото: скриншот

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Ролик опубликован на официальном канале компании на YouTube.

Главную роль исполнит Скарлетт Йоханссон. Режиссером фильма стала Кейт Шортланд.

24-я по счёту картина кинематографической вселенной Marvel. События фильма будут происходить между картинами «Первый мститель: Противостояние» и «Мстители: Война бесконечности». В картине будет рассказана история жизни Наташи Романофф до присоединения к команде Мстителей.

Как сообщал УНИАН, ранее вышел трейлер третьего сезона криминального сериала "Озарк". Известно, что третий сезон сериала будет доступен на платформе Netflix 27 марта 2020 года.

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Теги: #трейлер#Марвел#фильм Мстители Marvel