77-летний Харрисон Форд вновь сыграет Индиану Джонса

Съемки картины начнутся сразу после того, как завершится работа сценаристов.

77-летний голливудский актер Харрисон Форд снимется в очередном фильме про Индиану Джонса.

Об этом рассказала президент компании Lucasfilm Кэтлин Кеннеди в интервью BBC во время церемонии вручения премии BAFTA.

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По словам Кеннеди, сейчас заканчивается работа над сценарием пятого фильма про искателя приключений. Она также прокомментировала слухи вокруг актера, который должен исполнить роль Индианы.

"Да, это Харрисон Форд. Это не перезапуск, а продолжение", - сказала Кеннеди.

Съемки картины начнутся сразу после того, как завершится работа сценаристов.

Харрисон Форд до этого сыграл роль археолога и искателя приключений Индианы Джонса в четырех фильмах.