Universal откроет онлайн-доступ к новым фильмам

Картины будут доступны на всех рынках, где в настоящее время фильмы идут в кинотеатрах.

Американская кинокомпания Universal объявила, что в пятницу сразу несколько фильмов компании, включая «Человека-невидимку», «Охоту» и «Эмму», станут доступными в онлайн-сервисах.

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Это решение компания приняла на фоне рекомендаций сократить посещение массовых мероприятий из-за коронавируса. Фильмы можно будет взять напрокат на срок до 48 часов с рекомендуемым ценником в $19,99. Картины будут доступны на всех рынках, где в настоящее время фильмы идут в кинотеатрах, передает kommersant.

Также Universal объявила, что готовящийся к выходу в прокат 10 апреля фильм «Тролли. Мировой тур» станет доступен одновременно в кинотеатрах и онлайн. В настоящее время окно театрального проката традиционно равняется 90 дням. Уже вышедший фильм «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» не будет участвовать в этой программе и ждет своего выпуска в Китае, когда в стране снова будет разрешено ходить в кинотеатры.

Как сообщал УНИАН, намеченную на апрель премьеру нового фильма об агенте Джеймсе Бонде «Не время умирать» отложили до ноября в связи с распространением коронавируса. Также перенесли премьеры «Тихого места 2», «Мулан», «Форсажа-9».