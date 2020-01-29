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Опубликован первый трейлер нового "Форсажа" с Вином Дизелем (видео)

11:00, 29 января 2020
Кино и музыка
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Вин Дизель в новом фильме воспитывает маленького сына / скриншот

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В коротком ролике Вин Дизель рассуждает о том, как его жизнь изменилась с тех пор, как он стал отцом - а Мишель Родригез дарит их сыну кулон «для защиты от того, что грядет».

Какие именно события ждут героев в новом фильме пока неизвестно. 

Как сообщал УНИАН, ранее появился дублированный трейлер нового фильма с Джеки Чаном.

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Теги: #форсаж#Вин Дизель