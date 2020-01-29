Опубликован первый трейлер нового "Форсажа" с Вином Дизелем (видео)
11:00, 29 января 2020Кино и музыка
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Какие именно события ждут героев в новом фильме пока неизвестно.
Вин Дизель в новом фильме воспитывает маленького сына / скриншот
Universal Pictures выпустили первый тизер-трейлер к фильму «Форсаж 9».
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В коротком ролике Вин Дизель рассуждает о том, как его жизнь изменилась с тех пор, как он стал отцом - а Мишель Родригез дарит их сыну кулон «для защиты от того, что грядет».
Какие именно события ждут героев в новом фильме пока неизвестно.
Как сообщал УНИАН, ранее появился дублированный трейлер нового фильма с Джеки Чаном.
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