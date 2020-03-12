Российская группа Little Big презентовала клип для "Евровидения" (видео)
23:45, 12 марта 2020Кино и музыка
607 0
Клип был показан в эфире программы «Вечерний Ургант».
Российские конкурсанты представили клип / скриншот
Российская группа Little Big, которая представит Россию на Евровидении-2020, презентовала клип на песню Uno, с которой выступит на конкурсе.
Читайте такжеНазвана дата продаж третьей волны билетов на Евровидение
Как передает телеканал «Дождь», клип был показан в эфире программы «Вечерний Ургант».
Вокалист Илья Прусикин, анонсируя песню, охарактеризовал ее как «рок-диско, металл-диско». «Мы ее придумали, когда все вместе поехали отдыхать в январе», – рассказал музыкант.
Как известно, Little Big просрочила подачу песни и клипа для участия в международном песенном шоу «Евровидение 2020». Российские конкурсанты оказались единственными артистами, которые не предоставили песню до 10 марта.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter