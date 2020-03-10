Россияне просрочили с песней и клипом на Евровидение-2020

В то же время в России убеждены, что никаких санкций за позднюю премьеру не будет.

Российская группа Little Big просрочила подачу песни и клипа для участия в международном песенном шоу «Евровидение 2020».

Коллектив решил выложить сингл 12 марта в программе «Вечерний Ургант» на российском Первом канале, передают российские СМИ.

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В то же время в России убеждены, что никаких санкций за позднюю премьеру не будет: коллектив предоставил Европейскую вещательному союзу все необходимые документы и информацию о песне для участия в конкурсе, а публичный анонс композиций в указанный срок не является обязательным требованием.

Отмечается, что российские участники соревнования оказались единственными артистами, которые не предоставили песню до 10 марта.

Как сообщал УНИАН, на Евровидении 2020 Россию представит фриковая группа Little Big. От Украины на конкурс поедет коллектив Go_A.