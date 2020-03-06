Чисто по-украински: новостное шоу "Квартала 95" сменило язык (видео)
09:50, 06 марта 2020Кино и музыка
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Шоу "ЧистоNews" начало выходить на украинском языке.
Новые ведущие шоу / Фото: скриншот
Шоу студии "Квартал 95" "ЧистоNews" начало выходить на украинском языке.
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Первый выпуск нового сезона уже вышел в эфир.
"Как вы уже успели увидеть и услышать, в этом сезоне программа будет еще красивее. Отныне обговаривать новости мы будем на украинском языке", - заявила ведущая.
К слову, ведущими обновленной программы стали артистка шоу "Женский квартал" Ирина Сопонару и актер "Студии Квартал 95" Степан Казанин.
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