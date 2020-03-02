Кэри Фукунага снимет фильм со множеством эффектов для Netflix
Режиссер Кэри Фукунага ("Настоящий детектив") снимет новый фильм для сервиса Netflix. В настоящее время стороны ведут переговоры по будущему проекту.
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Ранее Фукунага уже сотрудничал с Netflix над футуристическим мини-сериалом "Маньяк" с Эммой Стоун и Джоной Хиллом.
Как сообщает Discussing Film, детали сюжета не разглашаются, однако некоторые инсайдеры утверждают, что фильм будет содержать большое количество визуальных эффектов.
О дате выхода фильма также не сообщается.
В апреле в прокат выходит новый фильм Кэри Фукунаги о Джеймсе Бонде "Не время умирать". Этот фильм станет последним для Дэниела Крейга в роли Джеймса Бонда.
Ранее Фукунага снял несколько сериалов для телеканала НВО.