Энтони Хопкинс сыграет легендарного тренера по боксу Каса Д’Амато

Ленту снимет Patriot Pictures, а режиссером картины станет Ник Кассаветис.

82-летний британский и американский актер театра и кино Энтони Хопкинс сыграет знаменитого тренера по боксу Каса Д’Амато.

Читайте также"Ганнибал Лектер" в образе Папы: Netflix показал трейлер "Двух Пап" (видео)Об этом сообщает Deadline.

Ленту снимет Patriot Pictures. Режиссером картины станет Ник Кассаветис.

Кас Д’Амато – легендарный тренер по боксу. Он стал вторым отцом Майку Тайсону, которого усыновил, когда тому было 15 лет. Делом жизни Каса было воспитание детей из трудных семей. Помимо Тайсона он тренировал Флойда Паттерсона, Хосе Торреса и многих других боксеров, ставших чемпионами.

«Это сценарий мечты. Возможность поработать с сэром Энтони в фильме о двух моих героях, Касе Д’Амато и Майке Тайсоне – самом свирепом бойце в истории? Рассказать о фигуре отца, которая исчезла слишком рано. Да я в раю», – отметил режиссер.

Основой истории станут оригинальный сценарий Десмонда Накано и книга «Майк Тайсон: Деньги, миф и предательство».

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