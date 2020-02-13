С песней для Евровидения у нас очень быстро все произошло – вокалистка Go_A

Записывали песню музыканты в студии основателя группы.

Вокалистка группы Go_A Екатерина Павленко поделилась, как родилась их песня, с которой они выступят на финале Нацотбора Евровидения-2020.

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«С песней для Евровидения у нас очень быстро все произошло. У меня идея была уже давно. Я просто люблю поджемить с пацанами. И у меня дома, под барабаны, под битбокс, я начала напевать что-то. Потом пришла к Тарасу, говорю: «Есть такой кусочек песни классный, давай попробуем сделать». И так родилась песня. Мы ее сделали очень быстро. Единственное, что много времени ушло на возведение», – отметила певица.

По словам Екатерины, запись песни они делали в студии основателя группы Тараса Шевченко.

«Он ее недавно открыл на Левобережке, называется Kobzar Records Поэтому, благодаря тому, что у Тараса есть своя студия, это очень упростило нам работу. Ведь, мы можем в любой момент прийти и работать», – добавила певица.

Ранее УНИАН сообщал, как другая финалиста Нацотбора бандуристка Марина Круть рассказала, как «держала себя на плаву».