Нацотбор Евровидения: бандуристка Круть рассказала, как "держала себя на плаву"

Круть пояснила, что на бандуре с "каверами" легко заработать, поскольку иностранцы любят этот инструмент.

Участница второго полуфинала Национального Евровидения, музыкант Марина Круть заработала на свой альбом «каверами» на бандуре.

Об этом она рассказала в интервью УНИАН.

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Круть пояснила, что на бандуре с каверами легко заработать, поскольку иностранцы любят этот инструмент. Она же первые деньги получила именно на мероприятиях, куда ее приглашали в роли музиканта украинские компании.

«Я только сейчас начинаю зарабатывать своей музыкой. Перед туром со своим альбомом мне пришлось поиграть немного каверов на различных мероприятиях, чтобы и на альбом заработать, и вообще, хоть как-то держать себя на плаву. И сейчас я компанирую: немного каверов, немного своей музыки. Но каверы я тоже пропускаю через себя, звучит по-моему», – призналась участница Нацотбора.

Как сообщал УНИАН, Марина Круть выйдет на сцену Нацотбора на Евровидение во время второго полуфинала, который состоится уже в эту субботу, 15 февраля. За выход в финал Нацотбора она будет соревноваться с 7 участниками.