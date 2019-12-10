Представлены промо-ролики с главными героями сериала "Ведьмак"

Премьера первого сезона сериала намечена на 20 декабря 2019 года.

После персонажных постеров, Netflix представил промо-ролики, посвященные главным героям сериала "Ведьмак" - Геральту, Цири и Йеннифэр, которых сыграли Генри Кавилл, Фрейя Алан, Аня Чалотра соответственно.

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В видео рассказываются истории персонажей с комментариями актеров, а также показаны новые кадры из сериала.

Шоураннером проекта, основанного на серии книг Анджея Сапковского, выступила Лорен Хиссрич. Премьера первого сезона "Ведьмака" состоится 20 декабря 2019 года. Netflix уже официально продлил сериал на второй сезон. Хиссрич призналась, что планирует снять семь сезонов сериала.

Как сообщал УНИАН, художник по костюмам сериала "Ведьмак" рассказал историю их создания.