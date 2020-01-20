Сериал "Лучше звоните Солу" продлили на шестой сезон, который станет последним

15:59, 20 января 2020
Кино и музыка
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23 февраля начинается показ пятого сезона шоу \ twitter.com/BetterCallSaul

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Как сообщает 112.ua со ссылкой на The Hollywood Reporter, в финальном сезоне будет 13 эпизодов. Съемки стартуют в этом году, а премьера состоится в 2021 году.

23 февраля начинается показ пятого сезона шоу. Десять новых серий расскажут о том, как решение главного героя Джимми Макгилла заниматься юридической практикой под именем Сол Гудман приводит к неожиданным и глубоким переменам для тех, кто его окружает.

К своим ролям в пятом сезоне вернутся Боб Оденкерк, Джанкарло Эспозито, Джонатан Бэнкс, Майкл Мэндо и другие.

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Теги: #сериал