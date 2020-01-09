Вышел трейлер сериала "Ключи Локков" по комиксам сына Стивена Кинга

Первый сезон сериала станет доступен на платформе Netflix 7 февраля.

Сервис Netflix представил трейлер сериала "Ключи Локков". Одним из режиссеров выступил Винченцо Натали ("Мир Дикого запада").

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В картине снимались Коннор Джессап, Джексон Роберт Скотт, Эмилия Джонс, Дарби Стэнчфилд и другие, передает 112.ua.

Фильм основан на одноименном комиксе писателя Джо Хилла (сына Стивена Кинга) и художника Габриэля Родригеса. Всего в период с 2008 по 2013 годы было выпущено четыре графических романа. Хилл также написал сценарий к одному из эпизодов.

По сюжету, трое детей Локков вместе с матерью переезжают в родовое поместье "Дом Ключей". У семейства не так давно умер отец, и все члены пытаются морально справиться с горем. В новом доме Локки находят разбросанные по дому таинственные ключи, которые наделяют обладателей мистическими силами и хранят тайну гибели отца семейства.

Первый сезон сериала, в котором будет 10 эпизодов, выйдет на платформе Netflix 7 февраля.